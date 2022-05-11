Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Там отметили, что россияне распространили фейковое официальное письмо от якобы Вооруженных Сил Украины к главе ГПСУ.

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Фейковое письмо

Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от ВСУ на имя главы Государственной пограничной службы Украины,

– сообщили в ведомстве.

В то же время в Госпогранслужбе заявили, что пропагандисты государства-агрессора совершили в письме ряд не только грамматических ошибок, но и касающихся границы нашего государства.

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В письме говорилось о какой-то "командировке из Польши в Украину объединенного польско-литовского миротворческого контингента". Кроме того, в этом документе даже указали количество военной техники, с которой они будут пересекать украинскую границу.

Как отметили пропагандисты, в якобы перехваченном ими письме говорится, что такой польско-литовский контингент должен "оборонять западную часть Украины".



В письме говорилось о "командировке в Украину польско-литовского контингента" / Фото ГНСУ

Ведомства опровергли фейк

В ГПСУ сразу же ответили на такое циничное вранье врага и опровергли его. Там отметили, что упомянутое письмо в их администрацию никогда не поступало.

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В то же время в Вооруженных Силах Украины также опровергли фейковые вбросы врага. В ведомстве отметили, что они никогда не писали такое письмо и не отправляли в пограничную службу.

"К тому же в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Минобороны государства-агрессора отчиталось о якобы "прорыве обороны возле Попасной и выходе на границы Луганской области". Впрочем, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг эту информацию, отметив, что оборона крепкая.

Россияне удивлены и напуганы мужеством и силой наших защитников, которые наносят им большие потери. Именно поэтому их пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы украинские военные так успешно противостоят оккупантам, поскольку используют какие-то "боевые наркотики".

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российская пропаганда начинает менять риторику из-за многочисленных неудач их войск на территории Украины. Так они хотят подготовить своих граждан к поражению.

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