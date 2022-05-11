Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що росіяни поширили фейковий офіційний лист від нібито Збройних Сил України до голови ДПСУ.

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Фейковий лист

Російські пропагандистські канали поширили лист, який нібито надійшов від ЗСУ на ім’я голови Державної прикордонної служби України,

– повідомили у відомстві.

Водночас у Держприкордонслужбі заявили, що пропагандисти держави-агресорки зробили в листі низку не лише граматичних помилок, а й тих, що стосуються кордону нашої держави.

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У листі мовилось про якесь "відрядження з Польщі в Україну об'єднаного польсько-литовського миротворчого контингенту". Крім того, у цьому документі навіть вказали кількість військової техніки, з якою вони перетинатимуть український кордон.

Як зазначили пропагандисти, у нібито перехопленому ними листі мовиться, що такий польсько-литовський контингент повинен "обороняти західну частину України".



У листі мовилось про "відрядження в Україну польсько-литовського контингенту" / Фото ДПСУ

Відомства спростували фейк

У ДПСУ одразу ж відповіли на таку цинічну брехню ворога і спростували її. Там зазначили, що згаданий лист в їхню адміністрацію ніколи не надходив.

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Водночас у Збройних Силах України також заперечили фейкові закиди ворога. У відомстві зауважили, що вони ніколи не писали такого листа і не відправляли до прикордонної служби.

"До того ж в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг", – підкреслили у Держприкордонслужбі.

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Міноборони держави-агресорки відзвітувало про нібито "прорив оборони поблизу Попасної та вихід на кордони Луганської області". Утім, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував цю інформацію, зазначивши, що оборона міцна.

Росіяни здивовані та налякані мужністю й силою наших захисників, які завдають їм великих втрат. Саме тому їхні пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито українські військові так успішно протистоять окупантам, оскільки вживають якісь "бойові наркотики".

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російська пропаганда починає змінювати риторику через численні невдачі їхніх військ на території України. Так вони хочуть підготувати своїх громадян до поразки.

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