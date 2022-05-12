До теми У Бердянську росіяни захопили місцеве радіо і залишили людей без зв'язку
Цього разу нісенітниця від росіян стосується Дніпра
В інформаційне поле вкинули так звану "новину", що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов зібрати тіла жінок та дітей". Привезти їх начебто потрібно до обласної лікарні імені Мечникова.
За задумом пропагандистів, у який повинні повірити росіяни, далі тіла мають доправити на один з соціальних об'єктів, на якому "зімітують результати авіанальоту".
Всерйоз коментувати чергову вигадку не має сенсу. Адже причина таких заяв очевидна – Росія намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції",
– пояснили в СБУ.
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Вигадки російської пропаганди: останні новини
- У Росії вигадали фейк, наче США "хочуть влаштувати голодомор" в Україні. При цьому саме росіяни вивозять з окупованих територій українське зерно.
- Ще зі свіжих витворів російської фантазії – про введення на українську території польських та литовських миротворців. У такий спосіб окупанти хочуть розвинути тему із начебто "планами Польщі загарбати Західну Україну". У Держприкордонслужбі запевнив: ніяких миротворців на території України нема.
- Свої втрати на острові Зміїний загарбники прикривають брехнею. Мовляв, президент Зеленський, порадившись з британськими спецслужбами, вирішив "провести самовбивчу операцію" на острові.
- Міноборони Росії раніше заявило про "успішний прорив української оборони біля Попасної та вихід на адмінкордон Луганщини". Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай порадив росіянам відзвітувати про "взяття Марсу".