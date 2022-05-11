Детальніше про жалюгідний фейк росіян про "голодомор" в Україні розповів радник голови ОП Михайло Подоляк у соцмережі.

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Він каже, що спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін висловив чергову звірячу думку.

"У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як швидше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор", – з пафосом написав Володін. Йдеться про намір України продавати надлишки зерна на глобальному ринку. Що об'єктивно, правильно й відповідально. Україна ж – не Росія,

– наголосив Подоляк.

Радник глави ОП іронізує слова Володіна про те, що після 77 днів війни світ вірить у "перемогу Росії".

"Усі із захопленням спостерігають, як "друга армія світу" та її іконостасні генерали активно борються за невелику свиноферму в одному із сіл Харківської області та незабаром візьмуть її. Або не візьмуть. Або "високоточну" ракету запустять від злості", – сказав він.

Спікер Держдуми також заявив, що Україна та світ, а не російські крилаті ракети, вже 77 днів руйнують нашу інфраструктуру, включно з портами, пунктами перевалів, складами, щоб хоч якось насолити світу непостачанням зерна.

Володін бреше, що весь світ інтенсивно "закредитовує" Україну безвідсотковими грошима, об'ємною гуманітарною допомогою, щоб створити тут проблеми.

Водночас Подоляк запевнив, що у росіян зараз у тренді "негативне зростання", "війна – це мир" і особливо яскраве "ми ніколи ні на кого не нападали". "І так, Росію настільки зараз «люблять» у світі, що з нею швидко розривають усі контракти", – зазначив він.

Радник глави ОП зізнається, що російський психіатричний батальйон просто вражає своїм інтелектом, "адекватністю", різнобічною схильністю до вербальних збочень та вишуканою пристрастю до катастрофічного ідіотизму.

До слова, раніше росЗМІ заявляли, що "попри те, що генштаб України був проти самовбивчої атаки на Зміїний, за порадою британських консультантів Володимир Зеленський віддав наказ про проведення операції на острові". Але це все вигадки пропагандистів.

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