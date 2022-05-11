Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По их информации, российские военные начинают понимать, что они однозначно будут наказаны за военные преступления, совершенные на территории нашего государства.

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Испугались наказания

Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении,

– говорится в заявлении разведки.

В ведомстве отметили, что многие подобные обращения от военных поступили в части воздушно-космических сил России. В то же время испугались мести не только оккупанты, которые принимали непосредственное участие в убийстве мирных украинцев, но и бывшие военные, которые помогали готовить вторжение в Украину.

Били ракетами по украинцам

В частности, украинская разведка установила личности таких военных преступников. Это военные из 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии военно-воздушных сил. А также из армии противовоздушной обороны воинской части 77983, которая дислоцируется в Хабаровском крае на аэродроме "Хурба".

По информации ГУР, они наносили по территории Украины ракетно-бомбовые удары с таких аэродромов Беларуси и России:

"Лида" (Беларусь);

"Барановичи" (Беларусь);

"Борисоглебск" (Россия);

"Мариновка" (Россия).

Убивали украинцев во время "отпуска"

Испугавшись справедливого наказания за свои бесчеловечные действия, повлекшие гибель гражданских украинцев и уничтожение нашей инфраструктуры, захватчики решили скрыть следы своих же военных преступлений.

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Так они потребовали у командования, чтобы те выписали им фальшивые документы. Мол, тогда, когда били ракетами по Украине, они находились на лечении или в отпусках.

Некоторые летчики требуют документов, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части,

– добавили в разведке.

Впрочем, скрыть свои военные преступления российским военным не удастся. Украина должна и продолжает собирать информацию, которую впоследствии использует, чтобы справедливо наказать всех военных преступников.

Список командного и лётного состава 277 бомбардировочного авиационного полка / Скриншоты с сайта ГУР

Разведка о российских военных: последнее

Российские военные начинают отказываться выполнять приказы по поводу наступления на Донбасс. Отмечается, что они деморализованы с первого дня войны.

Хотя российские власти уверяют, что не посылают на войну в Украину срочников, это не так. По информации нашей разведки, из-за безумных потерь оккупанты бросают в бой срочников.

Появилась информация о том, что среди российских силовиков произошел раскол. Отмечается, что чиновники даже на самом высоком уровне внутри генштаба России негативно относятся к войне.

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