Диверсии могут быть связаны с отрицательным отношением к войне

Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев во время интервью Дмитрию Гордону. По его словам, украинские войска точно работают в Белгороде и Курске, а почему так часто происходят диверсии в других регионах России он не знает.

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Нам дают полушутливые ответы полуофициальные лица, что все русские партизаны все делают. И чем дальше, тем больше я верю, что это так и есть,

– сказал журналист.

Раскол среди российских силовиков

По его словам, точно можно утверждать, что среди российских силовиков есть раскол. Bellingcat получил доступ к сломанным электронным ящикам и "слитым" письмам. И там журналисты увидели, что чиновники даже на самом высоком уровне внутри ГРУ негативно относятся к войне.

"Они так описывают происходящее: "давайте оставим личное отношение к событиям за скобками". Это значит, что они понимают, что нет единого отношения к войне, они всегда пишут специально военная операция в кавычках. То есть они почти высмеивают приказы, которые им поступают. Поэтому нельзя исключать, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине не в приграничных местах", – пояснил Грозев.

Война потеряла поддержку

По его словам, вера в Путина и в великую Россию не заставляет "российские элиты" поддерживать эту войну. И об этом известно не только по слухам, но и по тем письмам, которые получили журналисты. В них говорится, что чиновники поддерживают эту войну по принуждению, потому что им так приказали.

Они это высмеивают, но некоторым из них уже не до смеха, потому что они потеряли родных на войне, племянников, сыновей. Такое случается даже среди генералов и полковников. Такие люди полностью изменяют свое отношение к войне и начинают даже пассивный или активный саботаж. Поэтому я не могу себе представить, чтобы звено, которое до сих пор верит, что война нужна, состоит более чем из 10 человек. Все остальные цинично продолжают свои действия, потому что так им проще, или саботируют приказы,

– сказал журналист Христо Грозев.

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