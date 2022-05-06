Диверсії можуть бути пов'язані з негативним сталенням до війни

Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв під час інтерв'ю Дмитру Гордону. За його словами українські війська точно працюють у Бєлгороді і Курську, а чому так часто відбуваються диверсії в інших регіонах Росії він не знає.

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Нам дають напівжартівливі відповіді напівофіційні особи, що це російські партизани все роблять. І чим далі, тим більше я вірю, що це так і є,

– сказав журналіст.

Розкол сере російських силовиків

За його словами, точно можна стверджувати що серед російських силовиків є розкол. Bellingcat отримало доступ до зламаних електронних скриньок та "злитих" листів. І там журналісти побачили, що чиновники навіть на найвищому рівні всередині ГРУ негативно ставляться до війни.

"Вони так описують те що відбувається: "давайте залишимо особисте ставлення до подій за дужками". Це означає, що вони розуміють, що немає єдиного ставлення до війни, вони завжди пишуть спеціально воєнна операція в лапках. Тобто, вони майже висміюють накази, які їм надходять. Тому не можна виключати, що є російські диверсанти, які допомагають Україні не в прикордонних місцях", – пояснив Грозєв.

Війна втратила підтримку

За його словами, віра в Путіна і у велику Росію не змушує "російські еліти" підтримувати цю війну. І про це відомо не лише з чуток, а й за тими листами, які отримали журналісти. В них йдеться, що високопосадовці підтримують цю війну з примусу, бо їм так наказали.

Вони це висміюють, але деяким з них вже не до сміху, бо вони втратили рідних на війні, племінників, синів. Таке трапляється навіть серед генералів і полковників. Такі люди повністю змінюють своє ставлення до війни і починають навіть пасивний чи активний саботаж. Тому я не можу собі уявити, щоб ланка, яка досі вірить, що війна потрібна, складається більше, ніж з 10 людей. Всі інші цинічно продовжують свої дії, бо так їм простіше, або саботують накази,

– сказав журналіст Христо Грозєв.

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