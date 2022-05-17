Російські окупанти робили гучні заяви про можливість застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. Після великих втрат та надання Україні зброї від партнерів гучні погрози почали зникати з порядку денного окупантів.

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Росія не готова до застосування ядерної зброї

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що згідно з інформацією, якою володіють США, ядерної атаки на Україну не передбачається. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Вона нагадала, що Джо Байден неодноразово заявляв про те, що в разі використання ядерної або хімічної зброї проти України наслідки для Росії будуть катастрофічними. Особливо це стосувалося російського диктатора Володимира Путіна.

На даному етапі ми не спостерігаємо жодних ознак, що Росія готова до застосування цієї зброї. І сподіваємося, що так буде і надалі,

– сказала Квін.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Провали російської армії та дипломатів поступово повертають російських окупантів до жорстокої реальності. З кожним днем їх апетити стають меншими, а заяви – не такими гучними та войовничими. Росія вже зрозуміла неминучість своєї поразки та гарячково шукає можливостей виходу із війни з бодай якоюсь "перемогою". Цього ворогу не вдасться – Україна відновить свою територіальну цілісність за підтримки міжнародної спільноти, а росіянам доведеться відповідати за усі скоєні злочини.

Україні доведеться мобілізувати частину резервів. Білоруська армія з подачі окупантів вирішила пограти м'язами на наших кордонах, тому нам слід готуватися до будь-якого розвитку подій.

ЗСУ вдалося повністю ліквідувати 17 батальйонно-тактичних груп російських окупантів, ще десятки зазнали великих втрат. Раніше лунала інформація, що зараз до війни проти України залучено 105 – 106 БТГр ворога.