Российские оккупанты делали громкие заявления о возможности применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. После больших потерь и предоставления Украине оружия от партнеров громкие угрозы начали исчезать с повестки дня оккупантов.

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Россия не готова к применению ядерного оружия

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что согласно информации, которой владеют США, ядерной атаки на Украину не предвидится. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

Она напомнила, что Джо Байден неоднократно заявлял о том, что в случае использования ядерного или химического оружия против Украины последствия для России будут катастрофическими. Особенно это касалось российского диктатора Владимира Путина.

На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков, что Россия готова к применению этого оружия. И надеемся, что так будет и в дальнейшем,

– сказала Квин.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Провалы российской армии и дипломатов постепенно возвращают российских оккупантов к жестокой реальности. С каждым днем их аппетиты становятся меньше, а заявления – не такими громкими и воинственными. Россия уже поняла неизбежность своего поражения и лихорадочно ищет возможностей выхода из войны с какой-то "победой". Этого врагу не удастся – Украина восстановит свою территориальную целостность при поддержке международного сообщества, а россиянам придется отвечать за все совершенные преступления.

Украине придется мобилизовать часть резервов. Белорусская армия с подачи оккупантов решила поиграть мускулами на наших границах, поэтому нам следует готовиться к любому развитию событий.

ВСУ удалось полностью ликвидировать 17 батальонно-тактических групп российских оккупантов, еще десятки понесли большие потери. Ранее звучала информация, что сейчас к войне против Украины привлечено 105 – 106 БТГр врага.