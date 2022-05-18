Йдеться про пакет підтримки на суму 9 мільярдів євро, який буде наданий у 2022 році.

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Євросоюз буде з Україною і під час відбудови

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС і надалі буде поруч з Україною – зараз, поки триває війна, і тоді, коли в Україні розпочнеться відбудова.

Вона зазначила, що потрібно об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів, тому пропонує платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією. Це означає, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет підтримки, який сьогодні анонсувала Урсула фон дер Ляєн – фінансову допомогу та платформу відновлення України.

Це допоможе Україні перемогти

Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі 9 млрд євро і платформу відновлення України,

– написав Зеленський.

Він зазначив, що ця підтримка Євросоюзу допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки російської агресії, а також прискорити рух України до членства в ЄС.

Чим важливий план відбудови України

На сьогоднішню заяву президентки Європейської комісії відреагував і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в анонсованому пакеті підтримки головне не гроші, а те, що Україна разом з Євросоюзом буде не лише відновлювати те, що зруйнували російські окупанти у цій війні, а й будуватиме нову Україну згідно із новими європейськими правилами.

Водночас Шмигаль пояснив, що Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада України з питань повоєнного відновлення.

Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи,

– додав він.

Спільний з ЄС план відновлення буде включати відбудову всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою, модернізацію української держави та інституцій, інтеграцію України з ЄС в усіх сферах і напрямках, а також включатиме й економічну трансформацію, зокрема йдеться про нові можливості для українського бізнесу.

Цей документ, за словами Шмигаля, демонструє надзвичайний рівень солідарності з Україною. Він додав, що впевнений у перемозі України і відбудові держави, яка в майбутньому стане сильним та рівноправним членом Європейського Союзу.

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