Анджей Дуда підкреслив, що саме Росія – країна-агресорка. І саме вона відповідає за всі ті руйнування, яких зазнала Україна від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, передає 24 канал.
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Росія повинна заплатити за відбудову України
Президент Польщі під час свого виступу зазначив, що в країні також намагатимуться допомогти відбудувати Україну. Для цього він обговорюватиме створення спеціальних фондів зі світовими лідерами.
Водночас Анджей Дуда підкреслив, що передовсім це має відбуватися коштом Росії, адже вона є країною-агресоркою. І саме такими є вимоги історичної справедливості.
Під час виступу у Верховній Раді президент Польщі вкотре наголосив, що саме ця держава напала на Україну, знищує будинки, промисловість, краде збіжжя, а також убиває людей. Тож вона зобов'язана виплатити репарації. І їхньою частиною вже можуть бути російські резерви, заморожені в банках Заходу.
Це Росія зруйнувала Україні, і це Росія повинна заплатити. Я тут не маю жодних сумнівів. Я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має,
– підкреслив Дуда.
Він наголосив, що у нинішній ситуації все однозначно. І всі розуміють, хто є агресором і на чию землю напали та знищують.
Анджей Дуда прибув до Києва: коротко про головне
- 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Верховної Ради. Народні обранці зустріли його оплесками. Зауважимо, що він став першим іноземним лідером, який особисто виступає у нашому парламенті від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Під час свого виступу Анджей Дуда розповів про допомогу, яку Україні надала Польща від початку війни. Мовиться про танки, БТРи, ППО, амуніцію, а також інше озброєння на 2 мільярди доларів.
- Під час візиту Анджея Дуди до Києва польське місто Ряшів отримало від нашої держави почесне звання "міста-рятівника". Його відзначив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що відповідні звання отримають ті міста, які допомагають нашій державі, народові та захисникам.
- Крім того, Анджей Дуда отримав символічний подарунок. Мовиться про марку "Укрпошти" з російським кораблем, який пішов у відомому всім напрямку.
- Згодом Володимир Зеленський поділився враженнями від візиту Анджея Дуди до України. Він зауважив, що це був справжній польський день.
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