Анджей Дуда підкреслив, що саме Росія – країна-агресорка. І саме вона відповідає за всі ті руйнування, яких зазнала Україна від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, передає 24 канал.

Читайте також Летальна зброя від Німеччини та жахливий обстріл Авдіївки: основне за 89 день війни

Росія повинна заплатити за відбудову України

Президент Польщі під час свого виступу зазначив, що в країні також намагатимуться допомогти відбудувати Україну. Для цього він обговорюватиме створення спеціальних фондів зі світовими лідерами.

Водночас Анджей Дуда підкреслив, що передовсім це має відбуватися коштом Росії, адже вона є країною-агресоркою. І саме такими є вимоги історичної справедливості.

Під час виступу у Верховній Раді президент Польщі вкотре наголосив, що саме ця держава напала на Україну, знищує будинки, промисловість, краде збіжжя, а також убиває людей. Тож вона зобов'язана виплатити репарації. І їхньою частиною вже можуть бути російські резерви, заморожені в банках Заходу.

Це Росія зруйнувала Україні, і це Росія повинна заплатити. Я тут не маю жодних сумнівів. Я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має,

– підкреслив Дуда.

Він наголосив, що у нинішній ситуації все однозначно. І всі розуміють, хто є агресором і на чию землю напали та знищують.

Анджей Дуда прибув до Києва: коротко про головне

22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Верховної Ради. Народні обранці зустріли його оплесками. Зауважимо, що він став першим іноземним лідером, який особисто виступає у нашому парламенті від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час свого виступу Анджей Дуда розповів про допомогу, яку Україні надала Польща від початку війни. Мовиться про танки, БТРи, ППО, амуніцію, а також інше озброєння на 2 мільярди доларів.

Під час візиту Анджея Дуди до Києва польське місто Ряшів отримало від нашої держави почесне звання "міста-рятівника". Його відзначив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що відповідні звання отримають ті міста, які допомагають нашій державі, народові та захисникам.

Крім того, Анджей Дуда отримав символічний подарунок. Мовиться про марку "Укрпошти" з російським кораблем, який пішов у відомому всім напрямку.

Згодом Володимир Зеленський поділився враженнями від візиту Анджея Дуди до України. Він зауважив, що це був справжній польський день.

Варте уваги – промови Зеленського та Дуди у Верховній Раді: дивіться відео