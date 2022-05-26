Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Главы правительства Финляндии и Украины договорились о привлечении страны к обновлению инфраструктуры с использованием передовых технологий и европейских параметров.

ЕС утвердил план восстановления Украины и станет ключевым игроком в восстановлении нашего государства

"Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе", – отметил Шмигаль.

Также во время встречи в Киеве премьер Финляндии Санна Марин и Денис Шмигаль подписали соглашение о продолжении проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" до 2023 года. Он предусматривает финансовую поддержку со стороны Финляндии в размере до 6 миллионов евро и 2 миллионов евро со стороны Европейского Союза.

Мы высоко ценим и никогда не забудем солидарность финского народа, его моральную поддержку и многочисленные пожертвования для международных гуманитарных организаций в помощь Украине,

– добавил глава украинского правительства.



Главы правительства Финляндии и Украины подписали важное соглашение / Фото прессслужбы Кабмина

Также Марин и Шмигаль договорились о тесной координации взаимодействия в рамках ЕС. В частности, о помощи со стороны Финляндии в реализации реформ в Украине на пути к членству в Евросоюзе.

Премьер-министр Финляндии подчеркнула, что Украина – уже фактически член европейской семьи. По ее словам, финская сторона будет вместе с Евросоюзом поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.

Восстановление Украины из-за войны: что известно

Украинские власти уже начали обсуждать четкий план по восстановлению государства, к разработке которого присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала , что американская сторона после окончания войны будет помогать восстанавливать Украину. Речь идет не только о деньгах, но и об использовании новейших технологий.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что восстановление Украины будут начинать с транспортного сообщения и зачистки территорий, где продолжались боевые действия.

Президент Польши Анджей Дуда считает , что прежде всего Россия должна оплатить восстановление Украины. Именно она отвечает за все те разрушения, которые испытала Украина с начала полномасштабного вторжения.

Дания согласилась принять участие в восстановлении украинского Николаева, страдающего от обстрелов российских военных.

Вас может заинтересовать – обращение Зеленского в парламент Финляндии: смотрите видео