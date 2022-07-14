Такое мнение 24 каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Недавно руководители ФБР и британской контрразведки провели общий брифинг в Лондоне.

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Глава ФБР Кристофер Рэй и гендиректор британской MI5 Кен МакКаллум заявили о том, что Китай намерен похищать технологии для получения конкурентной выгоды.

Как Китай готовится к великой войне

По мнению Харитонова, указать точную цель хакерских атак со стороны Китая сложно. Впрочем, у китайской власти могут быть две основных цели.

С одной стороны, Пекину интересно подорвать безопасность США и Великобритании.

А с другой стороны, Китай хочет "украсть все, что есть в этих странах для защиты".

Китай готовится к великой войне в будущем. Но когда она произойдет, никто не знает,

– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его словам, органы безопасности говорят о возможности кражи информации, касающейся коммерческих или чувствительных технологий.

Почему важна совместная реакция США и Великобритании

Харитонов добавил, что совместные заявления представителей двух разведок США и Соединенного Королевства – серьезная вещь.

"Они поставили Китай и китайскую угрозу для собственной демократии если не выше, то наравне с российской угрозой", – сказал он.

Артур Харитонов рассказал, как Китай готовится к великой войне: смотрите видео

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