Будет ли расти евро

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, колебания курс евро на следующей неделе будет зависеть от как минимум двух причин. Речь идет как о мировой торговле, так и о политике США в отношении пошлин.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, все будет зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом, а во-вторых, на рост или снижение стоимости европейской валюты может повлиять таможенная политика США и обратные меры ЕС.

Кроме того, Лесовой добавляет, что стабильность рынка еще и будет зависеть от посевной кампании. Также, никто не отменял важного фактора как война и последствия от нее.

Однако стоит добавить, что рынок несмотря на все будет более или менее прогнозируемым, ведь действует режим управляемой гибкости и были введены мартовские монетарные меры, например повышение учетной ставки.

Важно! С 24 по 30 марта стоит ожидать, что евро на наличном рынке и на межбанке будет на уровне 44,50 – 45,50 гривны за валюту.