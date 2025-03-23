Чи буде рости євро

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, коливання курс євро наступного тижня залежатиме від щонайменше двох причин. Йдеться як про світову торгівлю, так і про політику США щодо мит.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку По-перше, все залежатиме від світової кон’юнктури торгівлі в парі з доларом, а по-друге, на зростання чи зниження вартості європейської валюти може вплинути митна політика США та зворотні заходи ЄС.

Крім того, Лєсовий додає, що стабільність ринку ще й залежатиме від посівної кампанії. Також, ніхто не скасовував важливого чинника як війна та наслідки від неї.

Однак варто додати, що ринку попри все буде більш-менш прогнозованим, адже діє режим керованої гнучкості та були введені березневі монетарні заходи, як-от підвищення облікової ставки.

Важливо! З 24 по 30 березня варто очікувати, що євро на готівковому ринку та на міжбанку буде на рівні 44,50 – 45,50 гривні за валюту.