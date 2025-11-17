Голова аналітично адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що сигнал Трампа відкриває "зелений коридор" для ухвалення цього законопроєкту. На його думку, так президент США демонструє готовність посилити тиск на Путіна і показати рішучі дії на зовнішньому напрямку.

Трамп розблокував санкційний законопроєкт Грема

Йдеться про "багатостраждальний" законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, над яким кілька місяців працювали і демократи, і республіканці. Документ упирався в позицію Дональда Трампа, тож без його згоди просунути його було неможливо, навіть попри широку підтримку в Конгресі.

Те, що Трамп говорить про бажання і що він ініціював використання цього законопроєкту, відкриває просто зелений коридор для того, щоб законопроєкт був прийнятий,

– пояснив Рибачук.

Санкційний законопроєкт дає Дональду Трампу формальний інструмент для запровадження дуже жорстких обмежень проти країн, які продовжують торгувати з Росією. У цьому контексті вже звучать Індія, Китай та Іран, проте частина експертів вважає, що він міг би діяти і без рішення Конгресу. Водночас ухвалений закон посилює його позицію і дозволяє демонструвати більш жорсткий курс щодо Кремля.

Я думаю, що таким кроком він посилює свій тиск на Путіна, на Кремль, говорячи про те, що ось дивіться, зараз уже є законопроєкт, він може стати законом. Санкції будуть дуже жорсткі,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Паралельно навколо Трампа зростає внутрішньополітична напруга через записи Епштейна, які не сходять з ефірів американських телеканалів. На цьому тлі йому потрібно демонструвати рішучість у зовнішній політиці та показувати результати, що відволікатимуть увагу виборців від скандалу. Саме тому тема тиску на Росію і спроб змусити її припинити війну звучить дедалі частіше.

Що відомо про законопроєкт Ліндсі Грема щодо Росії?