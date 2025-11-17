Глава аналитически адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что сигнал Трампа открывает "зеленый коридор" для принятия этого законопроекта. По его мнению, так президент США демонстрирует готовность усилить давление на Путина и показать решительные действия на внешнем направлении.

Трамп разблокировал санкционный законопроект Грэма

Речь идет о "многострадальном" законопроекте сенатора Линдси Грэма, над которым несколько месяцев работали и демократы, и республиканцы. Документ упирался в позицию Дональда Трампа, поэтому без его согласия продвинуть его было невозможно, даже несмотря на широкую поддержку в Конгрессе.

То, что Трамп говорит о желании и что он инициировал использование этого законопроекта, открывает просто зеленый коридор для того, чтобы законопроект был принят,

– объяснил Рыбачук.

Санкционный законопроект дает Дональду Трампу формальный инструмент для введения очень жестких ограничений против стран, которые продолжают торговать с Россией. В этом контексте уже звучат Индия, Китай и Иран, однако часть экспертов считает, что он мог бы действовать и без решения Конгресса. В то же время принятый закон усиливает его позицию и позволяет демонстрировать более жесткий курс в отношении Кремля.

Я думаю, что таким шагом он усиливает свое давление на Путина, на Кремль, говоря о том, что вот смотрите, сейчас уже есть законопроект, он может стать законом. Санкции будут очень жесткие,

– пояснил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Параллельно вокруг Трампа растет внутриполитическое напряжение из-за записей Эпштейна, которые не сходят с эфиров американских телеканалов. На этом фоне ему нужно демонстрировать решимость во внешней политике и показывать результаты, что будут отвлекать внимание избирателей от скандала. Именно поэтому тема давления на Россию и попыток заставить ее прекратить войну звучит все чаще.

Что известно о законопроекте Линдси Грэма по России?