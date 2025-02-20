Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Якими були умови договору про рідкісноземельні мінерали

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час свого візиту до Києва представив Зеленському документ, який надавав би Сполученим Штатам право власності на половину рідкісноземельних мінералів України. Такий підхід дуже вразив українського президента.

Однак коли Зеленський заявив, що йому потрібен час для того, щоб ознайомитися із документом, Бессент заявив, що у нього є лише година, аби підписати її, або він ризикує скасувати свої майбутні зустрічі з Венсом і держсекретарем Марко Рубіо. Про це повідомили виданню п'ять американських чиновників та ще одна людина, яка обізнана з перебігом дискусії.

Бессент пояснив Зеленському, що угода з адміністрацією Трампа щодо рідкоземельних корисних копалин є ключовим елементом формування стратегічного партнерства між США та Україною, що в кінцевому підсумку сприятиме забезпеченню гарантій безпеки для Києва після закінчення війни шляхом переговорів.

У вівторок, 18 лютого, в інтерв’ю Fox News Бессент висловив упевненість, що Зеленський зрештою підпише цю угоду зі США. Він також заявив, що такий крок сприятиме стримуванню майбутньої російської агресії після завершення війни.

До слова, Трамп заявив, що Бессент зіткнувся з "грубим ставленням" під час свого нещодавнього візиту до Києва. За його словами, Україна не лише відмовилася підписати угоду щодо рідкоземельних мінералів, а й не надала міністру фінансів можливості зустрітися із президентом Зеленським, адже він нібито спав.