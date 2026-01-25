Кремлевские чиновники подают Украину как сторону, что якобы блокирует мирный процесс, скрывая собственную неготовность идти на компромиссы. Соответствующее мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Как Кремль манипулирует переговорами?

В Москве настаивают, что любые договоренности должны опираться на формулу, которую, по утверждению страны-агрессора, согласовали во время американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года.

Как подчеркивают в ISW, Кремль активно спекулирует на нечеткости итогов этой встречи, пытаясь создать впечатление, что США и Россия якобы достигли принципиального взаимопонимания по завершению войны на условиях, выгодных Москве.

Накануне переговоров в Абу-Даби представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости реализации так называемой "анкориджской формулы". Аналитики считают, что Россия намеренно подает возможные договоренности в выгодном для себя свете, параллельно сама же создавая препятствия для реального мирного урегулирования.

Отдельно Министерство иностранных дел России 24 января заявило, что одним из условий мира должно стать прекращение, по версии Кремля, "притеснений" Московского патриархата в Украине.

Отметим, в Украине действующий закон запрещает работу религиозных структур, связанных с государством-агрессором. Несмотря на это, даже в условиях полномасштабной войны в стране продолжают действовать почти 8 тысяч приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Эксперты ISW рассматривают ее как подконтрольный Кремлю элемент РПЦ.

В ISW обращают внимание, что российские власти регулярно апеллируют к устранению так называемых "первопричин войны", используя это понятие как универсальное прикрытие для возвращения к своим первоначальным ультимативным требованиям.

Вопрос религиозных структур в этом контексте также пытаются вписать в перечень таких "первопричин".

Параллельно российские чиновники обвиняют Украину в эскалации. В частности, пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова использовала удар по оккупированной территории Херсонской области, чтобы заявить о якобы нежелании Киева вести переговоры.

Такие заявления, по мнению ISW, служат оправданием отказа России от любых договоренностей, которые не соответствуют всем ее требованиям.

Обратите внимание! Кремль также последовательно использует утверждения об украинских ударах, чтобы снять с себя ответственность за застой в мирных переговорах. Аналитики вспоминают заявления России о якобы атаках на резиденцию Путина в Новгородской области в конце декабря и удары по оккупированным Хорлах в начале января.

Эти эпизоды совпали по времени с дипломатическими контактами, в частности телефонным разговором Путина с президентом США Дональдом Трампом.

В общем, как заключают в ISW, российское руководство последовательно демонстрирует нежелание вести добросовестные переговоры и соглашаться на мир на любых условиях, кроме навязанных Москвой.

При этом Кремль систематически пытается представить именно Украину, а не Россию, главным препятствием на пути к завершению войны, в частности манипулируя темой саммита в Анкоридже и заявлениями об "эскалационных действиях" Киева.

