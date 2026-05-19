О последствиях сообщили в Измаильской РГА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об атаке БпЛА в Одесской области 19 мая и ее последствиях?

Воздушную тревогу в Одесской области объявляли в разных районах несколько раз ночью 19 мая Из сообщений Воздушных сил было известно, что российские военные запустили свои дроны-камикадзе на регион.

Как оказалось, те нацелились на Измаил. В Измаильском районе тревога продолжалась примерно с 1 ночи до 3 утра.

Как позже сообщили в районной государственной администрации, в Измаиле повреждены объекты портовой инфраструктуры. К счастью, прошло без пострадавших и значительных разрушений.



Последствия удара по Измаилу / Фото РГА

Где еще были взрывы во время ночной атаки сегодня?

Массированной атаке подвергся город Днепр прошлой ночью, 18 мая. Много часов гремели взрывы – враг бил дронами и баллистикой, возник ряд пожаров, есть раненые.

А этой ночью под удар попал Харьков – пострадали два района города, возникли пожары. Также Балаклея в области подверглась обстрелам, там занялся пожар в нежилом здании.