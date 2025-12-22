В общем армия России уменьшились уже на 1 197 860 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 197 860 (+1120) человек;
- танков – 11 438 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 772 (+2);
- артиллерийских систем – 35 308 (+10);
- РСЗО – 1575 (+0);
- средств ПВО – 1263 (+0);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 713 (+109);
- крылатых ракет – 4073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 853 (+64);
- специальной техники – 4029 (+0).
Потери России на 22 декабря / Инфографика Генштаба
Другие потери врага
Украинские дроны атаковали российский военный корабль в Каспийском море "Расул Гамзатов". Это патрульный корабль проекта 22460 с усиленным вооружением, спущен на воду в 2019 году. Его стоимость – около 120 миллионов долларов.
Недавно Силы обороны также уничтожили радиолокационную станцию в Крыму, склад горюче-смазочных материалов в Запорожье, склад БпЛА и место сосредоточения живой силы в Макеевке.
Кроме того, СБУ уничтожила на аэродроме Бельбек в Крыму российский самолет МиГ-31 и системы ПВО, в частности, комплексы "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6.