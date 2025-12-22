В общем армия России уменьшились уже на 1 197 860 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 197 860 (+1120) человек;
  • танков – 11 438 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 772 (+2);
  • артиллерийских систем – 35 308 (+10);
  • РСЗО – 1575 (+0);
  • средств ПВО – 1263 (+0);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 713 (+109);
  • крылатых ракет – 4073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 853 (+64);
  • специальной техники – 4029 (+0).

Потери России по состоянию на 22 декабря
Потери России на 22 декабря / Инфографика Генштаба

Другие потери врага