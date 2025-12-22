В общем армия России уменьшились уже на 1 197 860 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери России на 22 декабря / Инфографика Генштаба

Украинские дроны атаковали российский военный корабль в Каспийском море "Расул Гамзатов". Это патрульный корабль проекта 22460 с усиленным вооружением, спущен на воду в 2019 году. Его стоимость – около 120 миллионов долларов.

Недавно Силы обороны также уничтожили радиолокационную станцию в Крыму, склад горюче-смазочных материалов в Запорожье, склад БпЛА и место сосредоточения живой силы в Макеевке.