24 Канал собрал детали.

Где Северск на карте?

Это город в Бахмутском районе Донецкой области. Он назван в честь реки Северский Донец, крупнейшей реки востока Украины.

Интересно, что до 1973 года город назывался Яма – тоже по названию местной реки.

Показываем Северск на карте: смотрите карту Deep State

В феврале 2025 года говорилось, что в городе живет около 500 человек, детей среди них нет. Тогда в городской военной администрации говорили, что где-то 80 процентов домов разрушены до основания, а 20 процентов – полуразрушены.

Люди, которые остались, живут в подвалах. В городе нет ни воды, ни света, ни газа,

– говорили представители украинской власти.

Жители выезжали только тогда, когда уже совсем негде было жить.

Северск на гугл-картах: город расположен между Славянско-Краматорской и Лисичанско-Северодонецкой агломерациями

Важно! Россияне уже захватывали Северск, но тогда не удержались. Это было в апреле-июле 2014 года. Во время полномасштабной войны, в июле-сентябре 2022 года бои за город завершились победой ВСУ.

Как разворачивались события в Северске в 2025 году?

15 декабря Юрий Бутусов заявил, что в городе критическая ситуация.

Основное для нас сейчас – построить надежные рубежи обороны, для того, чтобы не допустить быстрого продвижения врага на Славянск и Краматорск. Враг давит из Северска, враг давит из Лимана, пытается давить из Изюма, пытается прорваться на Славянск и Краматорск, захватив Доброполье,

– говорил он тогда.

17 декабря аналитики Deep State обнародовали похожую информацию. Они отметили, что на Северском направлении есть тотальная ложь, а ситуация в городе ухудшилась, когда россияне захватили Выемку на юге от Северска и Серебрянку – на севере. Однако "наверху" оккупацию признали или в последний момент, или не признали вообще.

Как мы уже неоднократно отмечали, в один момент мы можем все проснуться и увидеть, что Северск полностью перешел под контроль врага. И у врага это удается достаточно успешно, потому что уже есть ходы, инфильтрации, накопления. Сейчас все ресурсы, в частности, которые они накапливают на восточных окраинах и в восточной части города, кочуют уже на западную, где в один момент может быть оккупация,

– отмечали Deep State.

22 декабря в ISW написали, что россияне, вероятно, захватили Северск.