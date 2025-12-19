За скільки Міндіч придбав квартири?

У січні 2022 року Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Генезіс", який належав Тимуру Міндічу, уклав 77 договорів купівлі-продажу квартир, пише 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

Угода була укладена щодо першої черги будівництва у ЖК Riverdale, а її загальна сума становила 88,4 мільйона гривень.

Середня ціна квадратного метра в цих договорах, за підрахунками, становила близько 18 тисяч гривень з ПДВ. Для бізнес-класу така вартість уже на той момент виглядала нетиповою. Навіть для великих "пакетних" інвесторів на старті проєкту подібні умови вважалися вкрай рідкісними.

Де розташований ЖК Riverdale?

Житловий комплекс Riverdale будується у Києві, у зоні, що межує з долиною річки Совка – притоки Либеді. Проєкт передбачає зведення восьми будинків висотою від 6 до 25 поверхів.

Архітектурну концепцію розробило бюро "Архіматика". Комплекс задумували як "місто в місті" з власною інфраструктурою, громадськими просторами та інтеграцією природного ландшафту. Однією з ключових ідей стало відкриття річки Совка з бетонного колектора та формування навколо нього публічного простору.

Хто є власником житлового комплексу?

Забудовником житлового комплексу Riverdale є компанія, яку пов'язують із народним депутатом від партії ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком. Саме цей факт, разом із розміром наданої знижки, згодом став одним із ключових елементів суспільної дискусії та розслідування угоди.

Важливо! На момент укладання договорів Міндіч не мав стосунку до державних компаній і позиціонувався як бізнес-партнер Ігоря Коломойського та продюсер, пов'язаний із виробництвом телевізійного продукту студії "Квартал 95".

Чому різниця у вартості викликала запитання?

За розрахунками ЕП, за мінімальної ринкової ціни близько 48 тисяч гривень за квадратний метр у січні 2022 року фонд Міндіча мав би заплатити за 77 квартир щонайменше 235 мільйонів гривень.

Важливо! Фактична сума угоди була меншою більш ніж удвічі. У валютному еквіваленті різниця між ринковою та реальною вартістю сягала щонайменше 5,2 мільйона доларів.

Знижка понад 60% не покривала навіть орієнтовну собівартість будівництва бізнес-класу, яка ще у 2020 році оцінювалася на рівні 1 000-1 400 доларів за квадратний метр.

У жовтні 2025 року фонд Міндіча розірвав усі 77 договорів, пославшись на істотне порушення строків введення об'єктів в експлуатацію, а забудовник зобов'язався повернути сплачені кошти протягом трьох років.

Що важливо знати про розслідування?