Чому перед святами активізуються шахраї?

Однією з найпоширеніших шахрайських схем залишається оренда житла, пише 24 Канал з посиланням на службу Держспецзв'язку.

Потенційним орендарям пропонують як короткострокову оренду на свята, так і довгострокову за зниженими цінами. Часто використовують тиск щодо обмежень у часі або пояснюють, що на квартиру вже є черга.

Зверніть увагу! Якщо орендодавець наполягає на завдатку чи передоплаті, ймовірно це шахрайська схема. Після отримання коштів псевдоорендодавці зникають і більше не виходять на зв'язок.

Ще одна схема використовується для довгострокової оренди. Шахрай сам винаймає квартиру або будинок на короткий період. Паралельно він розміщує оголошення про здачу цього ж житла на кілька місяців, бере оплату наперед і зникає.

У результаті орендарі втрачають гроші, а згодом дізнаються, що справжній власник не має жодного стосунку до угоди.

Які ризики винаймати житло подобово?

Шахрайство з подобовою орендою поширене в багатьох країнах, особливо у святкові та туристичні періоди, пише CNN.

Небезпеку перед святами становлять фейкові пропозиції житла для відпочинку. Наприклад, апартаменти, фото яких запозичені з інших сайтів чи іноземних ресурсів, і яких немає у реальності. Через поспіх і бажання встигнути забронювати житло люди часто не перевіряють інформацію належним чином.

Також фіксуються випадки, коли після заселення орендарі стикаються з умовами, що не відповідають опису. Наприклад, інша адреса, відсутність зручностей або додаткові платежі, про які не повідомляли заздалегідь.

Окремою проблемою є скасування бронювання в останній момент, коли знайти альтернативне житло в пік сезону вкрай складно.

Експерти радять користуватися перевіреними платформами, уважно читати умови оренди та уникати будь-яких оплат напряму, щоб мінімізувати ризики під час святкового сезону.

Як вберегтися від шахрайства при оренді житла?

Експерти радять дотримуватися базових правил безпеки, щоб не втратити кошти:

не перераховувати передоплату без особистого огляду житла або підписаного договору;

уважно ставитися до вартості оренди – надто низька ціна має насторожити;

перевіряти фото об'єкта через сервіси зворотного пошуку зображень;

звіряти адресу житла, адже шахраї часто вказують некоректні або вигадані дані;

оцінювати акаунт орендодавця – новий профіль, відсутність активності чи підозрілі коментарі можуть бути сигналом ризику;

попросити документи на житло та уважно перевірити.

