Чому перед святами активізуються шахраї?
Однією з найпоширеніших шахрайських схем залишається оренда житла, пише 24 Канал з посиланням на службу Держспецзв'язку.
Дивіться також Оренда житла в Карпатах: скільки доведеться заплатити за відпочинок у 2025 році
Потенційним орендарям пропонують як короткострокову оренду на свята, так і довгострокову за зниженими цінами. Часто використовують тиск щодо обмежень у часі або пояснюють, що на квартиру вже є черга.
Зверніть увагу! Якщо орендодавець наполягає на завдатку чи передоплаті, ймовірно це шахрайська схема. Після отримання коштів псевдоорендодавці зникають і більше не виходять на зв'язок.
Ще одна схема використовується для довгострокової оренди. Шахрай сам винаймає квартиру або будинок на короткий період. Паралельно він розміщує оголошення про здачу цього ж житла на кілька місяців, бере оплату наперед і зникає.
У результаті орендарі втрачають гроші, а згодом дізнаються, що справжній власник не має жодного стосунку до угоди.
Які ризики винаймати житло подобово?
Шахрайство з подобовою орендою поширене в багатьох країнах, особливо у святкові та туристичні періоди, пише CNN.
Небезпеку перед святами становлять фейкові пропозиції житла для відпочинку. Наприклад, апартаменти, фото яких запозичені з інших сайтів чи іноземних ресурсів, і яких немає у реальності. Через поспіх і бажання встигнути забронювати житло люди часто не перевіряють інформацію належним чином.
Також фіксуються випадки, коли після заселення орендарі стикаються з умовами, що не відповідають опису. Наприклад, інша адреса, відсутність зручностей або додаткові платежі, про які не повідомляли заздалегідь.
Окремою проблемою є скасування бронювання в останній момент, коли знайти альтернативне житло в пік сезону вкрай складно.
Експерти радять користуватися перевіреними платформами, уважно читати умови оренди та уникати будь-яких оплат напряму, щоб мінімізувати ризики під час святкового сезону.
Як вберегтися від шахрайства при оренді житла?
Експерти радять дотримуватися базових правил безпеки, щоб не втратити кошти:
- не перераховувати передоплату без особистого огляду житла або підписаного договору;
- уважно ставитися до вартості оренди – надто низька ціна має насторожити;
- перевіряти фото об'єкта через сервіси зворотного пошуку зображень;
- звіряти адресу житла, адже шахраї часто вказують некоректні або вигадані дані;
- оцінювати акаунт орендодавця – новий профіль, відсутність активності чи підозрілі коментарі можуть бути сигналом ризику;
- попросити документи на житло та уважно перевірити.
Що повідомляли раніше?
З початком повномасштабного вторгнення фейкових оголошень стало значно більше. Шахраї користуються болем людей, які поспіхом шукають квартиру.
У Міністерство внутрішніх справ розповіли як убезпечити себе та своїх близьких. Шахрайства можуть стосуватись навіть ринку землі.