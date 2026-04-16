Про це свідчить публікація Центру протидії корупції.

Що заявив адвокат Міндіча?

Повідомляють, що апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту українського бізнесмена Тимура Міндіча. На початку засідання адвокат підозрюваного клопотав про долучення бізнесмена до суду онлайн-форматі.

Він пояснив фізичну відсутність Тимура Міндіча тим, що "в Україні тривають обстріли, а справа проти нього – це політичне переслідування". За його словами, це єдина причина його неприбуття на судове засідання.

Як тільки відпадуть побоювання за життя і здоров'я, він готовий приїхати та спілкуватись,

– сказав він.

Центр протидії корупції зауважує, що впродовж останніх кількох років російські обстріли не заважали Тимуру Міндічу перебувати в Україні і створити злочинну організацію, про наявність якої повідомляли НАБУ і САП.

Тож суд відмовив у проханні через перебування Міндіча в розшуку, а також відсутність обставин, що перешкоджають прибуттю до суду, і неможливості належно підтвердити його особу при підключенні онлайн.

"Рішення ухвалила колегія суддів Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід. Крім того, суд відмовив і по суті апеляційної скарги та залишив рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри без змін", – додали там.

Довідково. Тимура Міндіча вважають керівником злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили у рамках операції "Мідас". За останніми даними, бізнесмен переховується в Ізраїлі через його розшук в Україні.

