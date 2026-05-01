Опубліковані матеріали викликають нові запитання щодо приватизації, впливу та ролі державних інституцій. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Що було на плівках?

У другій частині розслідування журналістів оприлюднено нові фрагменти так званих "плівок Міндіча", на яких зафіксовано розмови, що можуть свідчити про спроби встановлення контролю над одним із найбільших нафтохімічних підприємств України – "Карпатнафтохім".

У записах фігурує бізнесмен Василь Веселий, який обговорює з Олександром Цукерманом можливі механізми впливу на підприємство та його співвласників.

Мені тепер, а тепер мені треба "Карпатнафтохім", дивіться. Шура, от я хочу, щоби мені опонірували по Карпатах юристи. Опонірували. То что я расскажу, как я всё это вижу,

– сказав Веселий на записі.

У подальших фрагментах розмови Веселий описує агресивну стратегію повернення контролю та фінансових ресурсів.

"Вот, я вам серьёзно кажу, зараз час їх так перепічити двох, шо ну його на. І я знаю механізм як це зробить. І вони мені опять вернуться. Мы вернёмся в 7,5 которые были на компанию миллионов там. Мы ко всему вернёмся. Потому шо, всё шо мне наобещали – на данный момент, ещё не сделали!" – говорив він.

З контексту розмови випливає, що інші співвласники підприємства чинять опір, тоді як Веселий обговорює варіанти тиску та юридичних дій для досягнення контролю.

"У нас вся ціна завода три мільйони по експертному висновку, який зробили тут. Ми його замовляли, учасники замовили його. То воно коштує більше тому шо, мінус 30 мільйонів кредитів, військовий стан, і вони врахували. У нас було враховано в експертній оцінці кіпрська компанія на яку... Яка...Якій завод винен 840 мільйонів доларів. Так хай ідуть, бабки виведуть. еь, та нам, по, як. Тільки треба красіво вийти, бль. От і хай і їб*ся всі разом, бль. (нерозбірливо). Нє, тоді догнати їх, бль, і заставити робити то, шо треба робити. І воно діє", – говорив Веселий.

Що відомо про підприємство?

Історія довкола "Карпатнафтохіму" почалася з арешту активів підприємства. Суд наклав обмеження на корпоративні права та нерухомість, після чого актив мав бути переданий в управління АРМА.

Однак агентство заявило про неможливість знайти управителя через процесуальні помилки. У підсумку за понад рік актив так і не передали в управління, а згодом суд узагалі скасував арешт підприємства. Після цього співвласником компанії став брат бізнесмена – Андрій Веселий.

"Карпатнафтохім" є найбільшим нафтохімічним підприємством України, розташованим у Калуші Івано-Франківської області. Завод спеціалізується на виробництві поліетилену, полівінілхлориду, каустичної соди та іншої хімічної продукції, що використовується у будівництві, енергетиці та промисловості.

До націоналізації актив перебував під контролем структур, пов’язаних із російським бізнесом, а його робота неодноразово зупинялася через економічні та політичні фактори.

За даними журналістів, офіційні доходи Андрій Веселий за багато років виглядають неспівмірними з можливістю придбання частки у великому промисловому підприємстві. Водночас сам Василь Веселий раніше заперечував наявність впливових зв’язків та стверджував, що його брат придбав частку в бізнесі за власні кошти.

Олександр Цукерман, який фігурує у записах, за версією слідства, є співорганізатором схем у сфері енергетики, пов’язаних із бізнесменом Тимуром Міндічем. Оприлюднені записи можуть свідчити про ширшу мережу впливу на стратегічні активи та фінансові потоки в енергетичному секторі.

