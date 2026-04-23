Об этом Владимир Зеленский сказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о "символическом вступлении" Украины в ЕС?

Комментируя предложения Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты "символического" вступления Украины в ЕС без доступа к общему бюджету и права голоса, президент подчеркнул, что такой подход неприемлем.

Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди... Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского Союза,

– ответил президент.

Зеленский также обратился к украинским институтам, занимающимся евроинтеграцией, с призывом не искать путей к символическому членству. Он подчеркнул, что Украина уже имеет опыт "символических союзов", которые не обеспечили реальных гарантий безопасности.

"Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах", – ответил он.

Кстати, политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала назвал предложение о "символическом" членстве Украины в ЕС – лицемерным. Эксперт сравнил это с ситуацией Турции, которая годами находится в подвешенном статусе кандидита на вступление в ЕС.

