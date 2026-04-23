Об этом Владимир Зеленский сказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Интересно Кредит на 90 миллиардов евро согласовали: будет ли возвращать Украине средства ЕС
Что сказал Зеленский о "символическом вступлении" Украины в ЕС?
Комментируя предложения Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты "символического" вступления Украины в ЕС без доступа к общему бюджету и права голоса, президент подчеркнул, что такой подход неприемлем.
Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди... Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского Союза,
– ответил президент.
Зеленский также обратился к украинским институтам, занимающимся евроинтеграцией, с призывом не искать путей к символическому членству. Он подчеркнул, что Украина уже имеет опыт "символических союзов", которые не обеспечили реальных гарантий безопасности.
"Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах", – ответил он.
Кстати, политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала назвал предложение о "символическом" членстве Украины в ЕС – лицемерным. Эксперт сравнил это с ситуацией Турции, которая годами находится в подвешенном статусе кандидита на вступление в ЕС.
Что именно предлагают Германия и Франция для Украины в контексте вступления в ЕС?
Крупнейшие страны Европейского Союза не поддержали идею Еврокомиссии по упрощению процедуры расширения, которая могла бы ускорить получение Украиной преимуществ членства.
Издание FT писало, что Германия выступает за формат "ассоциированного членства". Такая модель предусматривает участие Украины в заседаниях лидеров ЕС, однако без права голоса. Кроме того, Киев не будет иметь доступа к общему бюджету Евросоюза.
Франция, в свою очередь, предлагает предоставить Украине "статус интегрированного государства". В этом случае страна также не будет получать финансирование ЕС и не будет иметь доступа к общей аграрной политике до тех пор, пока не станет полноправным членом блока.
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что Украина заслуживает полноценного членства в ЕС, поскольку способна усилить его, в частности в сфере безопасности. По его словам, государство имеет уникальный боевой опыт и быстро адаптирует свой военно-промышленный комплекс.