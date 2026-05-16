Предприниматель, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс объяснил 24 Каналу, что в отдельных отраслях переход на европейские стандарты займет годы.
Какие риски несет поспешное вступление в ЕС?
Вы можете решить присоединиться в следующем году. Но тогда значительная часть ваших административных нормативов еще не будет готова. Поэтому понадобится исключение, потому что определенные правила не будут действовать до 2030 года,
– сказал Уиллокс.
Например, фермер, который производит свою продукцию, используя пестициды, не сможет экспортировать свою продукцию в Европу. Но сможет продавать в Африку или другие страны, или потреблять самостоятельно.
Поэтому если Украина вступит в ЕС завтра, то возникнет проблема, потому что аграрии не смогут ни экспортировать, ни производить эту продукцию. Изменение способа производства сельхозпродукции занимает не менее 3 лет.
"Это критически важные вещи, к которым нужно адаптироваться, а для этого нужно время. Будет ли это символически быстрое вступление, или более позднее, но с полной свободой движения товаров, людей, услуг и финансов? По сути, это похожие вещи, но политический сигнал – особенно в контексте войны – меняет все", – подчеркнул Уиллокс.
Обратите внимание! Страны-члены ЕС не пришли к единодушному согласию относительно использования 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине, но Нидерланды пытаются возобновить переговоры, чтобы разблокировать эти средства для финансирования украинской обороны в следующем году.
Что еще известно о вступлении Украины в ЕС?
- В Брюсселе 18 – 19 июня состоится заседание Европейского совета, посвященное обсуждению украинского членства в ЕС и расширению санкций в отношении России.
- По мнению эксперта Романа Бессмертного, европейские лидеры спокойно рассматривают расследование украинскими антикоррупционными органами действий Андрея Ермака, несмотря на оценки о потенциальном влиянии ситуации на евроинтеграцию.
- Чтобы избежать потерь в аграрном секторе после вступления в ЕС из-за адаптации стандартов, украинским аграриям нужен автоматический доступ к дотациям.