Предприниматель, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс объяснил 24 Каналу, что в отдельных отраслях переход на европейские стандарты займет годы.

Какие риски несет поспешное вступление в ЕС?

Вы можете решить присоединиться в следующем году. Но тогда значительная часть ваших административных нормативов еще не будет готова. Поэтому понадобится исключение, потому что определенные правила не будут действовать до 2030 года,

– сказал Уиллокс.

Например, фермер, который производит свою продукцию, используя пестициды, не сможет экспортировать свою продукцию в Европу. Но сможет продавать в Африку или другие страны, или потреблять самостоятельно.

Поэтому если Украина вступит в ЕС завтра, то возникнет проблема, потому что аграрии не смогут ни экспортировать, ни производить эту продукцию. Изменение способа производства сельхозпродукции занимает не менее 3 лет.

"Это критически важные вещи, к которым нужно адаптироваться, а для этого нужно время. Будет ли это символически быстрое вступление, или более позднее, но с полной свободой движения товаров, людей, услуг и финансов? По сути, это похожие вещи, но политический сигнал – особенно в контексте войны – меняет все", – подчеркнул Уиллокс.

Обратите внимание! Страны-члены ЕС не пришли к единодушному согласию относительно использования 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине, но Нидерланды пытаются возобновить переговоры, чтобы разблокировать эти средства для финансирования украинской обороны в следующем году.

