Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, которые общались с украинским высокопосадовецм, и описывали его резким, прямолинейным и несколько саркастичным.

Как относятся к Буданову?

По мнению западных официальных лиц, он доказал эффективность в переговорах с Россией, поддерживая неофициальные связи с Москвой и стабильные контакты в Персидском заливе, где были переговоры до конфликта на Ближнем Востоке.

Издание, ссылаясь на нескольких чиновников, приближенных к Кремлю, пишет, что российские коллеги также уважают Буданова как героя войны. Имена соответствующих лиц не указывают из-за якобы "деликатного характера дипломатии".

Более того, по словам официальных лиц, к Кириллу Буданову благосклонны и в администрации американского президента Дональда Трампа, в частности, к нему положительно относится и специальный представитель США Стив Уиткофф.

Это означает, что его серьезно воспринимают все стороны переговоров. Хотя он назвал свои отношения с США "хорошими", он отказался сказать, с кем чаще всего общается в Белом доме,

– пишет Bloomberg со ссылкой на его интервью.

В публикации отмечают, что его предшественник на посту главы Офиса президента Андрей Ермак зато раздражал украинцев, иностранных союзников, а также многих внутренних чиновников ролью "серого кардинала".

"Ставки на международной арене еще выше. Несколько людей, знакомых с этим вопросом, сказали, что его подход к мирным переговорам более эффективен, чем у его предшественника", – говорится в публикации агентства.

Чинник руководитель Офиса президента, как отмечается, называет себя прагматиком и говорит, что его переговоры с российской стороной сосредоточены на "языке, цифрах, фактах, датах", поскольку все остальное "не имеет значения".

Официально он воздерживается от пренебрежительных высказываний о россиянах, говоря, что они также прагматичные, профессиональные и "очень хорошо знают, как вести переговоры". По его словам, все понимают реальную ситуацию.

Какие результаты работы Буданова?