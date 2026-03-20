Про це повідомляє видання Euractiv. Мовиться про дію Директиви про тимчасовий захист, яка була запроваджена у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про директиву?

Директива про тимчасовий захист, запроваджена у березні 2022 року після початку повномасштабної війни, надала мільйонам українців у ЄС доступ до:

житла,

медицини,

освіти,

ринку праці.

Все це українські біженці отримали без необхідності проходити стандартну процедуру отримання притулку. Хоча механізм спочатку розглядався як тимчасовий надзвичайний захід, його дію вже неодноразово продовжували.

Минулого року країни ЄС погодили рекомендації щодо поступового згортання програми та переходу до більш стабільних правових статусів для українців – зокрема дозволів на проживання, пов'язаних з:

роботою,

навчанням,

довгостроковим перебуванням.



Правила перебування українців у ЄС можуть змінитися

Що може змінитися для українців вже найближчим часом?

Очікується, що наступного тижня європейські дипломати та посадовці проведуть технічні консультації, під час яких розглянуть варіант чергового продовження дії директиви. Водночас у внутрішньому документі, який обговорюється перед переговорами, зазначається, що наразі кількість переходів українців до інших правових статусів залишається низькою, а доступні механізми в країнах ЄС є нерівномірними.

Довідка. Як мовиться на сайті Євростату, станом на грудень 2025 року близько 4,35 мільйона громадян України перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Найбільше українців проживає в Німеччині, далі – у Польщі та Чехії.

У документі також підкреслюється, що частина держав-членів уже почала розробляти механізми переходу до нових статусів, однак багато країн ще не запровадили чітких процедур або інструкцій щодо перебування українців після завершення дії тимчасового захисту.

Що відомо про обмеження для українських біженців?