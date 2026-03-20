Українка поділилася історією, коли її оштрафували у потязі навіть попри те, що вона мала закомпостований квиток, повідомляє mira.proparis.

Цікаво "Україна сама в цьому зацікавлена": у ЄС пропонують різкі зміни для біженців

За що можна отримати штраф у Франції?

Під час подорожей українка дуже часто працює, і для зручності поставила ногу на виступ у стіні потяга, не на сидіння. Але коли зайшли контролери, і дівчина простягнула їм квиток, виявилося, що вона "порушила" правило.

Заходять контролери, я їм "бонжур", посміхаючись, даю свій квиток, який, звісно, закомпостувала. Мені квиток не повертають і кажуть: "плати штраф за ноги на сидінні",

– поскаржилася дівчина.

Вона пояснила контролерам, що ноги на сидіння не ставила, а той натомість почав дуже швидко говорити французькою. Через те що ситуація була досить стресова, українка розгубилася та оплатила штраф у 60 євро.

Втім, після того, як ситуація вже минула, дівчина збагнула, що діяти мала по-іншому: спілкуватися не французькою, а англійською, і зійти на зупинці, навіть якщо заберуть квиток.

Я так не роблю, але це набагато дешевше, ніж штраф,

– поділилася вона.

Другий варіант, за її словами – це виклик поліції. Контролер поводився з нею грубо. На думку дівчини, він побачив, що вона має дорогу техніку, і подумав, що можна її "потрусити".

До слова, штраф у 60 євро за складання ніг на сидіння попереду досить поширений – і на нього скаржаться багато туристів, що користуються метро чи потягами у Франції, пише Tripadvisor.

Що ще розповідають українці за кордоном?