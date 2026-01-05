По всьому світу можна знайти десятки та сотні незвичних мостів – згадати лишень про Великий міст Дальян-Куньшань у Китаї, що ввійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найдовший у світі, чи віадук Мійо у Франції, що висотою перевищує Ейфелеву вежу. Але найбільш небезпечним у світі все ж вважається інший міст, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Таргани навіть на головній площі: українка розкрила мінуси найпопулярнішого міста Іспанії

Де розташований "найнебезпечніший" міст світу?

"Найнебезпечніший" підвісний міст, виявляється, розташований у Пакистані в долині Хунза. І його точно буде важко назвати зразком високотехнологічної інженерії – адже це лише шість канатів, що тягнуться на 200 метрів.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Попри це, він залишається шедевром місцевої стійкості та магнітом для усіх туристів, що шукають адреналіну. Міст звели місцеві жителі селищ Хуссейні та Зарабад ще 1968 року, використовуючи лише товсті сталеві троси та дерев'яні дошки.

Підвісний міст, що тягнеться на 200 метрів, складається лише з простих дерев'яних дощок та шести основних канатів, що підтримують його довжину. А між дерев'яними дошками ще й залишені великі проміжки, аби протистояти коливанням конструкції від вітру.

Для місцевих мешканців міст життєво важливий, аби перевозити товари та худобу через річку Хунза, і ще 2013 року журнал про подорожі Condé Nast Traveller включив міст до списку найбільш небезпечних поперечних мостів у світі.

Найнебезпечніший міст у світі: дивіться відео

За роки міст кілька разів руйнувався через повені та сувору гірську погоду, і його щоразу відновлювали. Але після руйнувань, що спричинив зсув 2010 року, міст довелося повністю реконструювати.

2022 року перехід через міст призвів до трагедії – студент з Сінда потонув у річці Хунза після падіння з мосту. На кілька днів міст перекрили, а після цього він зазнав досить серйозної реконструкції та покращень щодо безпеки. Гнилі та старі дошки замінили на нові та рівномірно їх розташували, а сталеві троси міцніше натягнули.

І попри те, що туристи переходять міст зі значним острахом, часто можна побачити, як місцеві мешканці, і навіть діти, перетинають міст бігом, ще й навантажені важкими сумками з товарами.

Куди ще слід варто поїхати в 2026 році?