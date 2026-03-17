Іран розумів, що жодна система ППО у світі не зможе збивати такі групи дронів. Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Великої Британії.

Що відомо про заяву Зеленського?

Лідер України розповів про способи боротьби з іранськими дронами та наголосив, що Україна витрачає до 10 тисяч доларів на збиття "Шахеда".

Ми повинні будувати систему безпеки таким чином, щоб її розвиток випереджав війну. І мова йде не лише про напади з боку держав. Ми маємо бути готові до будь-якого виду атак,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що з поширенням виробництва дронів, масові атаки вже не коштують мільярдів. Глава держави зазначив, що "навіть такі божевільні, як Путін, можуть завдавати удари БпЛА".

Президент України сказав, що скасування санкцій проти російської нафти жахливо вплине на ситуацію. Внаслідок цього Кремль зможе отримувати гроші та фінансувати виробництво дронів.

Наприкінці заяви Зеленський подякував Великій Британії за те, що країна не підтримує жодне зняття санкцій з Росії, а спільні оборонні проєкти – це єдиний спосіб ефективної дипломатії.

