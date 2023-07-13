Саміт НАТО, який відбувся 11 та 12 липня у Вільнюсі, вкотре продемонстрував провали Росії. Нагадаємо, що Кремль був упевнений в тому, що Київ вдасться "взяти за три дні". Але ані цього, ані інших планів Путіна втілити в життя окупантам так і не вдалося.

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Росія не досягла цілей

В Інституті з вивчення війни проаналізували "приглушену реакцію Росії". За словами укладачів звіту, вона не відповідає дійсності. Адже саміт продемонстрував, наскільки вторгнення країни-агресорки у 2022 році "відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну".

Власне, у Росії дуже не хотіли розширення НАТО. Натомість Альянс уже поповнила Фінляндія. Ба більше, Туреччина погодилася зайнятися протоколом про вступ Швеції. Себто те, проти чого так активно боролися у Кремлі, не спрацювало.

Водночас варто зауважити, що на цьому самі росіяни після саміту акценту не робили. В Інституті вважають, що це, "ймовірно, свідчить про те, що Кремль засвоїв ці поразки та не бажає зациклюватися на них".

Власне, низка російських джерел, кажуть у звіті, про саміт НАТО пишуть у безпристрасній і приглушеній манері. Але вона "не співмірна з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії".

Кремль відреагував на саміт НАТО якось мляво

В Інституті звернули увагу також на публікації багатьох російських джерел. Вони стверджували, що буцімто мали доступ до документів з планування саміту. Мовляв, для них жодна з домовленостей не стала несподіванкою.

Тим часом багато воєнкорів кажуть, що саміт буцімто став "провальним" для України. Свої слова вони обумовили тим, що наша держава не отримала негайного членства в НАТО. Але ми й не очікували на це, враховуючи що у нас триває повномасштабна війна.

Дмітрій Медведєв додав, що учасники саміту діють "передбачувано". Він також відреагував на продовження надання Україні військової допомоги. За його словами, в такому випадку Росія "продовжить переслідувати ті ж цілі в Україні".

Звернули увагу на шаблонну кремлівську риторику від Дмітрія Пєскова. Речник Кремля заявив, що надання "гарантій безпеки" нашій державі з боку G7 – "потенційно дуже небезпечна". І що це, мовляв, зазіхає на інтереси безпеки Росії.