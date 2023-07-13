Зеленський наголосив, що є важливі новини для воїнів. Зокрема, мовиться про хороше посилення зброєю. Зокрема, мовиться про ППО, ракети, бронетехніка, артилерія, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Гарантії безпеки від G7, Зеленський на саміті НАТО: хронологія 504 дня війни

Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень G7,

– наголосив Зеленський.