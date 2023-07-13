Зеленский подчеркнул, что существуют важные новости для воинов. В частности, речь идет о хорошем усилении оружием. ПВО, ракетах, бронетехнике, артиллерии, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Гарантии безопасности от G7, Зеленский на саммите НАТО: хронология 504 дня войны

Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности Украины на пути к НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, подтверждающие топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень G7,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский отметил, что Украина будет в НАТО. Члены Альянса не только согласны с этим, но и ощутимое большинство из них энергично приближают это.

Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают, что это факт. Уровни среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО, – заявил президент.

Украинский лидер добавил, что когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. В то же время, Украина и свободный мир оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории.

Зеленский поблагодарил страны-члены НАТО – друзей Украины.