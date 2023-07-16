Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що із погляду США, буцімто на цьому документі мають підсохнути чорнила до наступної зустрічі у Вашингтоні – саміту у 2024-му році.

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"Як круто буде, коли Україну, найімовірніше, візьмуть у члени (НАТО – 24 Канал) у наступному році й навіть зняли часові обмеження. Не треба нічого робити", – зауважив Рашкін.

Мовляв, політики просто мають вирішити, що є усі складові, які дадуть їм можливість проголосувати. Натомість Україна має продовжувати свою боротьбу.

Просто вижити та продовжувати битися, і знищувати російського монстра, як вони (українці – 24 Канал) вже і роблять. Усе рухається тут у правильному напрямку,

– переконаний депутат від округу Рок у штаті Вісконсин.

З боку США виглядає так, що Україна присутня на засіданнях, матиме можливість радитися, а ще – підписала договір з країнами G7 про те, що будуть гарантії щодо постачання зброї.

Україна, вважає Рашкін, уже настільки частина Заходу, що Захід нині не уявляє себе без неї.

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