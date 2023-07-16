Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что с точки зрения США, якобы на этом документе должны подсохнуть чернила до следующей встречи в Вашингтоне – саммита в 2024 году.
Смотрите также Декларация G7 для Украины и мощный пакет военной помощи: в Вильнюсе завершился саммит НАТО
"Как круто будет, когда Украину, вероятнее всего, возьмут в члены (НАТО – 24 Канал) в следующем году и даже сняли временные ограничения. Не надо ничего делать", – отметил Рашкин.
Мол, политики просто должны решить, что есть все составляющие, которые позволят им проголосовать. Украина же должна продолжать свою борьбу.
Просто выжить и продолжать сражаться, и уничтожать российского монстра, как они (украинцы – 24 Канал) уже и делают. Все двигается здесь в правильном направлении,
– убежден депутат от округа Рок в штате Висконсин.
Со стороны США выглядит так, что Украина присутствует на заседаниях, будет иметь возможность совещаться, а еще – подписала договор со странами G7 о том, что будут гарантии поставок оружия.
Украина, считает Рашкин, уже настолько часть Запада, что Запад сейчас не представляет себя без нее.
Как Вашингтон видит вопрос вступления Украины в НАТО: смотрите видео
Саммит НАТО: главное
- В Вильнюсе 11 – 12 июля прошел саммит Североатлантического альянса. Условия вступления Украины в НАТО там так и не озвучили, однако подчеркнули, что будущее украинского государства в блоке.
- Как только все его члены согласятся и будут выполнены условия, Украина получит приглашение в НАТО. Североатлантический альянс будет поддерживать украинское государство в реформах. Также Украина сможет присоединиться к блоку без выполнения ПДЧ – то есть в один этап.
- "Большая семерка" согласовала на саммите рамочный документ о гарантиях безопасности для украинского государства. Конкретные двусторонние соглашения подпишут позже.
- В ходе саммита состоялось первое заседание нового органа – Совета Украина – НАТО. Там Украина и партнеры будут заседать как равные. Также союзники объявили очередные пакеты военной помощи для ВСУ. Среди помощи, в частности, танки, системы ПВО, дроны и дальнобойные ракеты.