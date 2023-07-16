Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что с точки зрения США, якобы на этом документе должны подсохнуть чернила до следующей встречи в Вашингтоне – саммита в 2024 году.

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"Как круто будет, когда Украину, вероятнее всего, возьмут в члены (НАТО – 24 Канал) в следующем году и даже сняли временные ограничения. Не надо ничего делать", – отметил Рашкин.

Мол, политики просто должны решить, что есть все составляющие, которые позволят им проголосовать. Украина же должна продолжать свою борьбу.

Просто выжить и продолжать сражаться, и уничтожать российского монстра, как они (украинцы – 24 Канал) уже и делают. Все двигается здесь в правильном направлении,

– убежден депутат от округа Рок в штате Висконсин.

Со стороны США выглядит так, что Украина присутствует на заседаниях, будет иметь возможность совещаться, а еще – подписала договор со странами G7 о том, что будут гарантии поставок оружия.

Украина, считает Рашкин, уже настолько часть Запада, что Запад сейчас не представляет себя без нее.

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