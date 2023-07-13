Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его страна решила поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки"

Смотрите также Ни много ни мало: что на самом деле Украина получила от саммита НАТО в Вильнюсе

Более 10 государств поддержали гарантии безопасности для Украины

"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", – сообщил министр.

Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину в долгосрочной перспективе и "противодействовало противоправному, неспровоцированному вторжению России".

Нидерланды отданы идее свободной, независимой, демократической, безопасной, суверенной Украины,

– заявил Вопке Хукстра.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры будут подписаны впоследствии. В Кремле уже истерят из-за того, что Украине предоставили гарантии безопасности.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К гарантиям безопасности могут присоединиться Чехия, Польша и Румыния.

Что включают гарантии безопасности

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что гарантии безопасности предусматривают: