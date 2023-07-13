Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его страна решила поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки"
Смотрите также Ни много ни мало: что на самом деле Украина получила от саммита НАТО в Вильнюсе
Более 10 государств поддержали гарантии безопасности для Украины
"Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами", – сообщил министр.
Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину в долгосрочной перспективе и "противодействовало противоправному, неспровоцированному вторжению России".
Нидерланды отданы идее свободной, независимой, демократической, безопасной, суверенной Украины,
– заявил Вопке Хукстра.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины
Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры будут подписаны впоследствии. В Кремле уже истерят из-за того, что Украине предоставили гарантии безопасности.
Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К гарантиям безопасности могут присоединиться Чехия, Польша и Румыния.
Что включают гарантии безопасности
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что гарантии безопасности предусматривают:
- мероприятия по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь;
- меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки;
- поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права.