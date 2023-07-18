Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він нагадав, що так само окупанти обстрілювали українські міста у перший день, щойно зернова угода була підписана.

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"У такий спосіб ворог вирішив, так би мовити, "відзначити" цю подію, як це було, коли угода лише підписувалась. Вони це роблять для того, щоб показати: без Росії безпечно зерновий договір діяти не може", – зазначив спікер.

Це єдине, на що вони здатні

Власне, завершення дії угоди про вивезення зерна Чорним морем, а також удар по Кримському мосту напередодні спровокували окупантів "дати відповідь", – єдину, на яку вони спроможні, – бити по цивільній інфраструктурі.

"На Одещині протягом двох годин уночі тривав важкий повітряний бій: спочатку атакували безпілотниками, аби виснажити нашу систему ППО, а потім – "Калібрами", – мовив Сергій Братчук.

Нічний обстріл був передбачуваний: дивіться відео

Ракетоносії на бойовому чергуванні

Російські ракетоносії останніми днями постійно перебувають на бойовому чергуванні.

"Попередньо, їх було 12, але принаймні половину боєзапасу вони вже використали, тому можливо зараз підуть на спорядження. Чи буде заміна для них у цьому угрупованні – покаже час і моніторинг ситуації", – додав речник.

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