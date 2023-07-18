Джеймс Клеверлі на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 17 липня звернувся до Путіна. Також високопосадовець прокоментував заяву Росії про вихід із зернової угоди, пише 24 Канал.

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Що сказав про війну в Україні глава МЗС Британії

Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів,

– розповів Джеймс Клеверлі.

Він також зауважив, що Генеральна Асамблея ООН неодноразово закликала до миру в Україні, який був би заснований на:

принципах статуту Організації Об'єднаних Націй;

спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", – сказав британський міністр.

Клеверлі звернувся до Росії

Джеймс Клеверлі сказав, що міжнародна спільнота прагне справедливого та міцного миру. Саме тому Росія також має зробити цей вибір вже сьогодні та вивести свої війська з України.

Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз,

– сказав очільник Міністерства закордонних справ Британії.

Він також наголосив, що зернову угоду треба продовжити, адже необхідно:

забезпечити продовольством вразливі країни;

запобігти підвищенню глобальних цін на продукти.

Кулеба проводив термінові консультації у штаб-квартирі ООН

Росія 17 липня заявила, що припиняє участь у зерновій угоді. Після двох вибухів на Кримському мосту рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що зернова угода зупинена.

Володимир Зеленський пояснив, що означає ця заява Кремля. Зокрема, в контексті того, що Київ з Москвою ніяких угод не укладав. Адже були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН та Росія, Туреччина, ООН.

Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 17 липня за дорученням Володимира Зеленського проводив термінові консультації у штаб-квартирі ООН.

Український міністр пояснив, що російська сторона ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Натомість Україна робить все, щоб зберегти чорноморський зерновий коридор.