Джеймс Клеверли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 17 июля обратился к Путину. Также высокопоставленный чиновник прокомментировал заявление России о выходе из зернового соглашения, пишет 24 Канал.

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Что сказал о войне в Украине глава МИД Британии

Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней,

– рассказал Джеймс Клеверли.

Он также отметил, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно призывала к миру в Украине, который был бы основан на:

принципах устава Организации Объединенных Наций;

совместном убеждении, что сила не равна праву.

"План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", – сказал британский министр.

Клеверли обратился к России

Джеймс Клеверли сказал, что международное сообщество стремится к справедливому и крепкому миру. Именно поэтому Россия должна сделать этот выбор уже сегодня и вывести свои войска из Украины.

Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас,

– сказал глава Министерства иностранных дел Британии.

Он также подчеркнул, что зерновое соглашение нужно продлить, ведь необходимо:

обеспечить продовольствием уязвимые страны;

предотвратить повышение глобальных цен на продукты.

Кулеба проводил срочные консультации в штаб-квартире ООН

Россия 17 июля заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении. После двух взрывов на Крымском мосту рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что зерновое соглашение остановлено.

Владимир Зеленский объяснил, что означает это заявление Кремля. В частности, в контексте того, что Киев с Москвой никаких соглашений не заключал. Ведь было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН.

Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 июля по доверенности Владимира Зеленского проводил срочные консультации в штаб-квартире ООН.

Украинский министр объяснил, что российская сторона ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Украина делает все, чтобы сохранить черноморский зерновой коридор.