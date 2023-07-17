Міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів, що російські військові обстріляли центр. За його словами, є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється.

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Росіяни обстріляли Білопілля з артилерії

У Сумській ОВА уточнили, що обстріл відбувся між 12:35 та 12:39 по місцевості у напрямку Білопілля. Там зазначили, що окупанти здійснили артилерійський обстріл. У місті пролунало 3 вибухи.

У Сумській ОВА також повідомили, що пораненим надається оперативно медична допомога.

Ворог, на жаль, б'є по мирних жителях! Цинічно знищує все на своєму шляху. Наше співчуття загиблим,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти сумського "Кордон.Медіа" повідомляють, що станом на 15:00 відомо про двох загиблих цивільних та шістьох поранених.

Журналісти Суспільного опублікували світлину зі сквер у центрі Білопілля після артилерійського обстрілу.



Сквер у центрі Білопілля після обстрілу / Фото Суспільне

Видання "Кордон.Медіа" також опублікувало світлини роботи рятувальників після артилерійського обстрілу.

Робота рятувальників після артилерійського обстрілу Білопілля / Фото "Кордон.Медіа"

Як пише Суспільне, речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п'ять поранених працівників ДСНС.