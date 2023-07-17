Мэр Белополья Юрий Зарко рассказал, что российские военные обстреляли центр. По его словам, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

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Россияне обстреляли Белополье из артиллерии

В Сумской ОВА уточнили, что обстрел произошел между 12:35 и 12:39 по местности в направлении Белополья. Там отметили, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел. В городе прогремели 3 взрыва.

В Сумской ОВА также сообщили, что раненым оказывается оперативно-медицинская помощь.

Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Наши соболезнования погибшим,

– говорится в сообщении.

Журналисты сумского "Кордон.Медиа" сообщают, что по состоянию на 15:00 известно о двух погибших гражданских и шести раненых.

Журналисты Суспільного опубликовали фотографию из сквера в центре Белополья после артиллерийского обстрела.



Сквер в центре Белополья после обстрела / Фото Суспільне

Издание "Кордон.Медиа" также опубликовало фотографии работы спасателей после артиллерийского обстрела.

Работа спасателей после артиллерийского обстрела Белополья / Фото "Кордон.Медиа"

Как пишет Суспільне, представитель главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка сообщил о пяти раненых работниках ГСЧС.

Где расположено Белополье: показываем на карте

Россияне обстреливают Сумщину, в регионе объявлена эвакуация