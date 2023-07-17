Мэр Белополья Юрий Зарко рассказал, что российские военные обстреляли центр. По его словам, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.
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Россияне обстреляли Белополье из артиллерии
В Сумской ОВА уточнили, что обстрел произошел между 12:35 и 12:39 по местности в направлении Белополья. Там отметили, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел. В городе прогремели 3 взрыва.
В Сумской ОВА также сообщили, что раненым оказывается оперативно-медицинская помощь.
Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Наши соболезнования погибшим,
– говорится в сообщении.
Журналисты сумского "Кордон.Медиа" сообщают, что по состоянию на 15:00 известно о двух погибших гражданских и шести раненых.
Журналисты Суспільного опубликовали фотографию из сквера в центре Белополья после артиллерийского обстрела.
Сквер в центре Белополья после обстрела / Фото Суспільне
Издание "Кордон.Медиа" также опубликовало фотографии работы спасателей после артиллерийского обстрела.
Работа спасателей после артиллерийского обстрела Белополья / Фото "Кордон.Медиа"
Как пишет Суспільне, представитель главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка сообщил о пяти раненых работниках ГСЧС.
Где расположено Белополье: показываем на карте
Россияне обстреливают Сумщину, в регионе объявлена эвакуация
- В Генштабе ВСУ утром 17 июля сообщили, что за прошедшие сутки нанес враг авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области.
- Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области, а также Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.
- Из-за регулярных обстрелов оккупантов в Сумской области местные власти решили эвакуировать часть населения. Речь идет о жителях населённых пунктов, расположенных в пятикилометровой пограничной зоне.
- Глава Сумской ОВА Владимир Артюх назвал эвакуацию этих людей необходимостью, которая назрела уже давно. Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов пограничных общин.
- За последний месяц, как сообщил Артюх, в Сумской области от действий российских военных погибли 17 человек. В то же время в Сумской ОВА заявили, что эвакуация не является принудительной.