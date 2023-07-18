В Воздушных силах рассказали все подробности о ночной атаке. С южного направления россияне выпустили 6 ракет "Калибр" и 36 ударных дронов "Шахед".

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Откуда производились пуски

Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен". "Шахеды" враг запускал из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА,

– говорится в сообщении.