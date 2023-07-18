Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что ВСУ долго наблюдали за намерениями россиян относительно тактики и были готовы к этому.

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"Особенность заключалась в том, что они запускали несколько волн "Шахедов", чтобы обнаружить, истощить систему ПВО и после этого ударить ракетами. Эта тактика у них назревала длительный период. Мы наблюдали, как они долго ее подбирали, и были готовы к этому", – заметила спикер.

Готовность к действиям противника привела к мощному результату. 6 ракет "Калибр" были уничтожены. Также 21 беспилотник был уничтожен над Одесской областью, 4 – в Николаевской области.

Попадания на Юге

Наталья Гуменюк рассказала, что в Николаевской области было попадание "Шахедами" в промышленный объект. Пожар был очень быстро ликвидирован. Пострадавших не было.

В Одесской области последствия боевой работы и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных подворий. К сожалению, есть попадание обломков ракеты в один из частных домов, где пострадал пожилой мужчина. Он госпитализирован, его состояние стабильное.

"Калибры" были направлены исключительно на Одесскую область. Скорее всего, основным направлением атаки были портовая инфраструктура города,

– добавила спикер.

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