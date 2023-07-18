Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що ЗСУ довго спостерігали за намірами росіян щодо тактики та були готові до цього.
До теми 6 "Калібрів" та 25 дронів-камікадзе: у ЗСУ описали наслідки нічної атаки по Півдню
"Особливість полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль "Шахедів", щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони її довго її підбирали, та були готові до цього", – зауважила вона.
Готовність до дій ворога призвела до потужного результату. 6 ракет "Калібр" були знищені. Також 21 безпілотник був знищений над Одещиною, 4 – на Миколаївщині.
Влучання на Півдні
Наталія Гуменюк розповіла, що у Миколаївській області було влучання "Шахедами" у промисловий об'єкт. Пожежа була дуже швидко ліквідована. Постраждалих не було.
В Одеській області наслідки бойової роботи та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та декілька приватних обійсть. На жаль, є влучання уламків ракети в один з приватних будинків, де постраждав чоловік літнього віку. Він шпиталізований, його стан стабільний.
"Калібри" були спрямовані суто на Одеську область. Найімовірніше, основним напрямком атаки були портова інфраструктура міста,
– додала речниця.
Обстріл України 18 липня
- О 0:42 в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях є загроза застосування ворогом ударних безпілотників з Чорного моря. Згодом у регіонах оголосили повітряну тривогу.
- Приблизно о 2 ночі в Миколаєві та Одесі пролунали перші вибухи. У Миколаєві повідомили про пожежу, яка сталась внаслідок атаки "Шахедами".
- О 02:29 в Повітряних силах оголосили, що відбувається комбінована атака. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях розлітались безпілотники.
- У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях виникла загроза застосування балістичного озброєння. Згодом на Харківщині додатково оголосили про атаку безпілотниками.
- О 3:48 у Херсонській та Одеській області попередили про ракетну небезпеку – росіяни запустили "Калібр" з акваторії Чорного моря. За короткий час в Одеській області пролунали гучні звуки вибухів. Це була робота сил ППО, які успішно збили всі ракети.