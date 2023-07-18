Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що ЗСУ довго спостерігали за намірами росіян щодо тактики та були готові до цього.

До теми 6 "Калібрів" та 25 дронів-камікадзе: у ЗСУ описали наслідки нічної атаки по Півдню

"Особливість полягала у тому, що вони запускали кілька хвиль "Шахедів", щоб виявити, виснажити систему ППО та після того вдарити ракетами. Ця тактика у них назрівала довготривалий період. Ми спостерігали, як вони її довго її підбирали, та були готові до цього", – зауважила вона.

Готовність до дій ворога призвела до потужного результату. 6 ракет "Калібр" були знищені. Також 21 безпілотник був знищений над Одещиною, 4 – на Миколаївщині.

Влучання на Півдні

Наталія Гуменюк розповіла, що у Миколаївській області було влучання "Шахедами" у промисловий об'єкт. Пожежа була дуже швидко ліквідована. Постраждалих не було.

В Одеській області наслідки бойової роботи та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та декілька приватних обійсть. На жаль, є влучання уламків ракети в один з приватних будинків, де постраждав чоловік літнього віку. Він шпиталізований, його стан стабільний.

"Калібри" були спрямовані суто на Одеську область. Найімовірніше, основним напрямком атаки були портова інфраструктура міста,

– додала речниця.

Обстріл України 18 липня