Президент Украины 6 августа лично принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Воздушных сил ВСУ. Он не только вручал высокие государственные награды, почетные знаки отличия, а хотя бы на несколько минут, но попробовать себя в новом амплуа.

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Стал пилотом на несколько часов

Во время мероприятий Владимир Зеленский имел возможность осмотреть современные образцы оружия и военной техники. Ими пользуются защитники украинского неба. А еще он участвовал в погашении почтового набора "Истребители зла". Но обо всем по очереди.

Президенту Украины рассказали о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T. Их наше государство получило от международных партнеров.



Зеленскому рассказали о работе комплексов ПВО / Фото ОП

Наше внимание привлек кадр, на котором можно увидеть Владимира Зеленского в кабине истребителя. Вероятно, он сидит в одном из самолетов, которые осматривал. Речь идет о штурмовике Су-25, бомбардировщике Су-24М, истребителе Су-27 и МиГ-29 с ракетами, которые они используют.



Владимир Зеленский в кабине одного из самолетов / Фото ОП

Обратите внимание! Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что эти воздушные суда прошли модификацию. Ее сделали, чтобы можно было использовать вооружение, предоставленное международными партнерами. В частности, те же ракеты класса "воздух – земля" ZUNI, ракеты Storm Shadow, а также противорадиолокационные ракеты AGM HARM.

Покатался на симуляторе F-16 и "попал" в Ту-95

Также глава государства имел возможность опробовать симулятор для подготовки пилотов к управлению на истребителях F-16. Его Украине передала Чехия. Благодаря этому устройству наши военные изучают особенности западной современной техники, а также понимают, на что она способна.



Зеленский опробовал симулятор F-16 | Фото ОП

Пожалуй, самое увлекательное для Зеленского было испытание комплекса на практике. Он сидел на специальном кресле со штурвалом, а на голове у него была гарнитура виртуальной реальности. Благодаря этому комплекту президент имел возможность попасть в одну из виртуальных мишеней. Речь идет о самолете Ту-95. Нам пришла в голову одна крылатая фраза президента. Но мы не будем вспоминать, чтобы Цукерберг нас не забанил.



Кроме того, ему презентовали бомбер с истребителем F-16 / Фото ОП

Зеленский получил шлем пилота

Кроме того, Владимиру Зеленскому военнослужащие Воздушных сил ВСУ презентовали шлем пилота. Он стал символом веры в то, что вскоре Украина получит от международных партнеров истребители F-16. Благодаря этим воздушным судам мы сможем не только оберегать небо от угроз, но и освобождать территорию родного государства.



Зеленскому презентовали шлем пилота / Фото ОП

Один из военных Воздушных сил отметил, что "для полного комплекта рыцарю не хватает меча – авиации, чтобы поражать воздушного и наземного противника". Владимиру Зеленскому подарок пришелся по душе. Он заверил, что будет работать над тем, чтобы Украина получила долгожданные F-16.

И уже только вопрос времени, когда в украинском небе будут F-16, которые придадут еще больше силы нашей защите. Украинские Воздушные силы уже стали самыми мощными за все годы существования, а станут еще мощнее,

– заметил глава государства.



Шлем для Зеленского подписали пилоты / Фото ОП

Погасили марку "Истребители зла"

Так, "Укрпочта" выпустила ко Дню Воздушных сил ВСУ новый почтовый набор "Истребители зла". Почтовую марку совместно с Владимиром Зеленским погасили также министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отметил, что марки пророческие. И что как только компания что-то выпускает, "это обязательно происходит". Он выразил надежду, что вскоре в Украину прибудут F-16.



Зеленский погасил марку "Истребители зла" / Фото ОП

Накануне Владимир Зеленский рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16. По его словам, обучение начнется в этом месяце. Кроме того, нашему государству необходимо работать на все 100 процентов со странами, которые имеют эти многоцелевые истребители и смогут после обучения их передать.