В "Иловайском котле" были серьезные нарушения с обеих сторон, – доклад ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, в котором говорится о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права во время трагических событий под Иловайском в августе 2014 всеми сторонами конфликта.

Об этом говорится в докладе, обнародованном в четверг во время брифинга в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Иловайская трагедия: три вещи, которые необходимо осознать

В Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировали и проанализировали факты, которые свидетельствуют, что во время "Иловайского котла" в августе 2014 года все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека.

Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в этом отчете свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями,

– указано в документе.

В докладе также отмечается, что украинская власть провела расследование преступлений под Иловайском не в полной мере. У Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендуют властям Украины продолжить процесс ратификации Римского устава и внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которые бы позволили осуществлять уголовное преследование международных преступлений на национальном уровне.

Правоохранительным органам Украины, в свою очередь, согласно докладу рекомендуется "проводить беспристрастное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека".

По официальным данным, в "Иловайском котле" в августе 2014-го погибли 366 украинских защитников, 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. По неофициальным данным, эти цифры гораздо больше.