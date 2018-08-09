В "Іловайському котлі" були серйозні порушення з обох сторін, – доповідь ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь, у якій йдеться про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права під час трагічних подій під Іловайськом у серпні 2014 усіма сторонами конфлікту.

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій в четвер під час брифінгу у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

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В Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументували і проаналізували факти, які свідчать, що під час "Іловайського котла" у серпні 2014 року всі сторони конфлікту вдавались до серйозних порушень прав людини.

Випадки, задокументовані і проаналізовані УВКПЛ в цьому звіті свідчать про те, що під час бойових дій під Іловайськом усі сторони конфлікту здійснювали серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, а деякі з порушень, можливо, є військовими злочинами,

– зазначено в документі.

У доповіді також наголошується, що українська влада провела розслідування злочинів під Іловайськом не у повній мірі. У Верховного комісара ООН з прав людини рекомендують владі України продовжити процес ратифікації Римського статуту та внесення змін до Кримінального кодексу України, які б дозволили здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.

Правоохоронним органам України, в свою чергу, згідно з доповіддю рекомендується "проводити неупереджене розслідування всіх заяв про порушення прав людини".

За офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014-го загинуло 366 українських захисників, 429 воїнів отримали поранення. 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри набагато більші.